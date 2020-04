Esplosivo e droga in casa, nei guai un giovane arrestato dai Carabinieri

I militari dell’Arma si sono insospettiti per il via vai di persone nelle adiacenze della sua casa

Di: Alessandro Congia

Non solo droga, ma in casa nascondeva anche alcuni candelotti di esplosivo. Un 25enne di Villamar è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione di stupefacenti ed esplosivo. I militari dell'Arma della Compagnia di Sanluri, impegnati nei consueti controlli, hanno visto uno strano via vai di persone nelle vicinanze dell'abitazione del giovane, decidendo di perquisirla.

All'interno – come riporta l’Ansa Sardegna – i militari hanno trovato 15 grammi di cocaina divisa in dosi, 5 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Ma non solo. I militari hanno trovato alcuni candelotti di esplosivo, circa 400 grammi complessivamente, che sono prelevati e messi in sicurezza dagli artificieri di Cagliari. L'arresto questa mattina è stato convalidato e il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.