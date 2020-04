Unità Tecnica Operativa. Il Comune incontra le aziende del territorio

Conoci: “Ripensare a una nuova fase di sviluppo”

Di: Antonio Caria

Nuovo incontro, questa mattina, in videoconferenza, dell’Unità Tecnica Operativa voluta dal Comune di Alghero.

La Giunta e il coordinatore Mariano Mariani hanno sentito i rappresentanti delle aziende Sella e Mosca ( Luigi Parpinello), Nobento spa (Andrea Alessandrini), Domenico Manca spa (Pasquale Manca , Cantina Sociale Santa Maria La Palma (Mario Peretto), Hotel dei Pini (Romina e Bruno Pischedda), Giorico Hotels (Domenico Giorico), Hotel el Faro (Marina Mameli), e Aci (Giulio Pes).

“Il dialogo continua – ha dichiarato il Sindaco Mario Conoci – con la partecipazione attiva delle categorie produttive e con la formulazione di proposte concrete che vanno anche oltre l’emergenza, che guardando anche ad un nuovo modello di sviluppo dei Alghero. Questa brutta pagina della nostra storia ci sta spingendo a ripensare ad una nuova fase di sviluppo del nostro territorio che richiede la partecipazione di tutte le nostre risorse e competenze”.

Nei prossimi giorni gli eventi verranno estesi anche alle nuove realtà costituitesi spontaneamente in città per un confronto sui contributi all’Unità Operativa e con gli ex Sindaci di Alghero eletti dal ‘94 in poi.

“Dai miei predecessori – ha concluso il primo cittadino – può sicuramente arrivare un importante contributo di esperienze, capacità e buone pratiche da mettere a disposizione della città”.