Giannardo Acca scomparso da giorni. Il figlio: “Non può essere sparito nel nulla”

Nuovo appello del figlio Samuele sui social: "Papà, noi ti aspettiamo e continueremo ad aspettarti a braccia aperte"

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora nessuna notizia di Giannardo Acca, il 59enne scomparso dalla sua casa di Fertilia il 16 ottobre scorso.

Anche il programma della Rau “Chi l’ha visto?” è tornato a parlare del caso, intervistando il figlio Samuele che nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo appello sui social. “Dallo scorso 16 Ottobre ad oggi sono passati esattamente 17 giorni. Per quanto io abbia sempre considerato mio Padre un superuomo, è davvero difficile per noi pensare e credere che sia sparito nel nulla senza che nessuno abbia visto o sentito niente” ha scritto il 2 novembre sulla sua pagina Facebook.

“Rilancio quindi lo stesso appello, lo rilancio perché 17 giorni di assenza e di infinite domande sono lunghi ed estenuanti. Invito chiunque abbia notizie di farsi avanti e rivolgersi alle forze dell’ordine. Papà, noi ti aspettiamo e continueremo ad aspettarti a braccia aperte” ha aggiunto Samuele Acca.

Giannardo Acca è uscito di casa la mattina del 16 ottobre, per poi prendere la sua Audi A4, fare colazione in un bar di Alghero e sparire nel nulla. Per giorni sono andate avanti le ricerche a tappeto ma sinora senza esito.