Sassari e Ozieri: apre l'Ispettorato micologico

Un importante servizio, gratuito, fornito dalla Asl di Sassari che garantisce attività di prevenzione, controllo e certificazione di commestibilità dei funghi freschi spontanei

Di: Redazione Sardegna Live

L’Asl di Sassari mette a disposizione della popolazione del Nord Ovest della Sardegna un esperto per fare unacernita dei funghi: con l’arrivo delle piogge e l’inizio della stagioneautunnale l’Asl sassarese garantisce agli utenti l’Ispettoratomicologico, in grado di classificare i funghi raccolti e destinatiall’autoconsumo.

L’Ispettorato Micologico si colloca all’interno del Dipartimento diPrevenzione, nel Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione egarantisce attività di prevenzione, controllo e certificazione dicommestibilità dei funghi freschi spontanei destinati all'autoconsumodei cittadini ma anche di quelli destinati alla vendita o allasomministrazione negli esercizi di ristorazione e gastronomia.Lo Sportello micologico è a disposizione dei ristoratori e deicommercianti per eventuali consulenze e certificazione, previaprenotazione.

Il consiglio degli esperti: “È utile ricordare che le intossicazioni da funghi, che purtroppo ogni anno si verificano numerose, sono causate dafunghi non controllati, pertanto si invitano quanti abitualmente odoccasionalmente consumano funghi spontanei, raccolti personalmente oavuti in regalo, a rivolgersi all’Ispettorato, dove i Micologieffettueranno il controllo gratuito dei funghi destinatiall’autoconsumo, che risulta importante non solo per la determinazionedelle specie raccolte, ma anche per i consigli sul trattamento o lapreparazione dei funghi stessi. Infatti alcune specie vanno consumatecon un trattamento di prebollitura, per altre è necessaria una cottura prolungata, altre ancora si consumano previa asportazione del gambo odella cuticola. Si sottolinea che i funghi, ancorché commestibili,devono essere consumati esclusivamente previa cottura, in modiche quantità ed evitando il consumo in più pasti consecutivi, anche per viadella scarsa digeribilità di alcune delle sostanze che li compongono”.

Tra le competenze dell’Ispettorato, riveste notevole importanza anche il controllo e la certificazione sanitaria dei funghi spontanei destinatialla vendita o alla somministrazione (obbligatoria per Legge); siinvitano pertanto gli esercenti (venditori al dettaglio, ristoratori,operatori di agriturismo) a richiedere la certificazione dicommestibilità dei funghi spontanei.Le attività di competenza dell’ispettorato vengono comunque garantitedagli esperti micologi, anche in altri periodi e fuori dagli orari disportello, previo appuntamento telefonico.



Ispettorato Micologico di Sassari

piano terra della palazzina U, della struttura di Rizzeddu

Orario: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 12.00 alle 13.30

Tel. 079/2062889 - 348/5455906 / mail: sian.micologico@aslsassari.it



Ispettorato Micologico di Ozieri

Loc. San Nicola, presso Dipartimento di Prevenzione

Orario: lunedì, dalle ore alle

Tel. 079 785300/09 - 347/3779432 / mail: sian.micologico@aslsassari.it