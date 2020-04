“Insieme per Ploaghe” distribuisce le mascherine ai cittadini

I Consiglieri comunali: “Un’iniziativa utile in un momento di difficoltà”

Di: Antonio Caria

Importante iniziativa del gruppo consiliare di minoranza “Insieme per Ploaghe” che ha deciso di distribuire un kit composto da tre mascherine chirurgiche alle famiglie di Ploaghe.

Un’iniziativa che è stata resa possibile grazie alla donazione arrivata dalla ditta Ambiente e Risorse.

“Abbiamo pensato di fare una cosa utile – hanno dichiarato i consiglieri Gian Filippo Sechi, Giuseppe Sini, Mario Solinas e Pier Mario Tedde – in un momento nel quale c’è anche difficoltà nel reperire le mascherine. La nostra popolazione si sta comportando in maniera encomiabile e vogliamo prima di tutto ringraziarla per i sacrifici che sta facendo. Questo è un piccolo modo per farlo, per sentirci sempre di più tutti assieme una comunità che condivide sia i momenti belli che le difficoltà come quella che stiamo vivendo e che speriamo possa finire presto”.