Jerzu in festa per i 100 anni di zia Maria Ligas

Lai: “Straordinaria donna di spirito, in una forma e lucidità strepitose”

Di: Antonio Caria

Nel giro di pochi giorni, Jerzu festeggia la sua terza centenaria: zia Maria Ligas.

“Zia Maria, straordinaria donna di spirito, in una forma e lucidità strepitose, pienamente consapevole e informata del momento di emergenza sanitaria, ha dispensato l'ottimismo spiazzante e confortante di chi ne ha visto tante e tante ne ha superato ed ha auspicato a brevissimo di poter ricevere in dono la consegna della targa ricordo riservata ai centenari”, queste le parole del Sindaco Carlo Lai.

Una vita, la sua, trascorsa tra il paese ogliastrino e i campi di “Pelau”. Da più di trent’anni vive nella casa nelle “Scalette Carlo Felice”.

Auguri a distanza, in videochiamata su “WhatsApp”, per via delle restrizioni.