Un monitor multiparametrico e una centralina di controllo per la Cardiochirurgia dell’Aou

A donarle dalla Società Reale Mutua Assicurazioni

Di: Antonio Caria

Importante gesto di generosità da parte della Società Reale Mutua Assicurazioni che ha deciso di donare alla Cardiochirurgia dell’Aou di Sassari un monitor multiparametrico e una centralina per il controllo delle funzioni vitali di ultima generazione che consente di monitorare sino a 30 pazienti da remoto, riducendo il rischio di contatto.

“Il monitor e la centralina – ha dichiarato il direttore della Cardiochirurgia Michele Portoghese – permettono di monitorare da remoto e in maniera costante il paziente. Questo ci consente, soprattutto in questo periodo, di garantire maggiore sicurezza al paziente e all’operatore. Ringrazio il coordinamento nazionale della Reale Mutua, operato dalla dottoressa Virginia Antonini, la dirigenza e la Reale Mutua a livello locale”.

Un ringraziamento è arrivato anche dal commissario straordinario Giovanni Maria Soro: “Si tratta di un gesto di grande generosità che mostra quanto la comunità locale, ma non solo, veda negli ospedali un punto di riferimento importante. E, soprattutto, è un segno di sensibilità verso i nostri operatori sanitari sempre pronti ad aiutare i pazienti e in prima fila in questa emergenza sanitaria”.