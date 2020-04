Alcune famiglie ripuliscono il lavatoio di Cantaru

D’Agostino: “Seguire questo esempio”

Di: Antonio Caria

Non è solo lotta al Coronavirus, ma anche pulizia di alcuni monumenti di rilievo di una comunità. Succede a Bonorva dove alcune famiglie hanno deciso di dedicare il loro tempo per ripulire l'antico lavatoio di Cantaru.

Le foto, pubblicate dal Sindaco Massimo D’Agostino, ritraggono il sito nel suo vero splendore.

“Come amministratore – queste le parole del primo cittadino – mi sento di chiedere scusa ai cittadini, poiché non riusciamo a conservare in maniera adeguata tutti gli angoli più suggestivi ma è davvero difficile col poco personale e con le poche risorse a nostra disposizione”.

“Allo stesso modo, però,– aggiunge – mi sento orgoglioso nel poter ringraziare chi, come queste famiglie, si rimbocca le maniche, non aspetta l'operaio del comune per strappare un ciuffo d'erba davanti a casa e decide di dedicare del tempo per la cura e la bellezza del nostro paese.

“Grazie davvero, a voi e a tutti quelli che, come voi, si prendono cura del proprio spazio davanti casa. Credo che – conclude D’Agostino – se il vostro esempio fosse in qualche modo seguito da altri avremmo sicuramente un paese ancora più bello e strade più pulite”.