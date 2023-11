Cagliari. In fiamme deposito di un bar in via Roma: danni ingenti ed evacuate abitazioni

Le operazioni di spegnimento si sono protratte sino all'alba

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio questa notte, intorno alle 2:30, è divampato nel deposito al piano rialzato del bar Avion's, all'angolo tra via Roma e via Angioy a Cagliari. A causa delle fiamme, le scale che collegavano il pian terreno al piano rialzato sono crollate.

A causare il rogo, probabilmente, un corto circuito. L'allarme è stato lanciato da una persona che transitava in quella zona. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della squadra volante.

Alcuni appartamenti della palazzina sono stati evacuati per precauzione. In strada, per qualche ora, cinque persone. Gli uomini del 115 hanno lavorato fino all'alba per domare le fiamme, che hanno causato danni ingenti. Non si registrano feriti.