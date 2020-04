L'obiettivo di Solinas: "Diventare prima regione Covid-free"

"Ci può dare un vantaggio competitivo importante per le aziende e le persone"

Di: Redazione Sardegna Live

Il presidente Christian Solinas, nell'ormai consueto appuntamento con i numeri della giornata rispetto all'emergenza coronavirus, ha lanciato un'ambiziosa sfida: "La Sardegna deve diventare la prima regione Covid-free". A oggi, come confermato dal governatore, 255 comuni su 377 non registrano alcun caso di contagio. Si tratta di circa il 70% dei centri isolani.

"Credo sia importante - ha spiegato - poter raggiungere come obiettivo collettivo quello di una Sardegna Covid-free per prima: questo ci può dare un vantaggio competitivo importante per le aziende, non solo per le persone, rispetto al resto d'Italia e d'Europa e far ripartire il nostro sistema economico produttivo e con esso la produzione di valore e di occupazione".

"Vorrei ringraziare tutti i sardi - ha concluso Solinas - perché stanno osservando misure dure ma necessarie con disciplina e responsabilità. Sono certo che ci condurranno presto a poter tornare a quelle libertà e a quelle nuove normalità alle quali oramai auspichiamo".