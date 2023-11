Maltempo, tornano piogge e temporali: diramata allerta meteo

Torna il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, ma sono previsti anche vento e mareggiate

Di: Redazione Sardegna Live

Torna il maltempo in Sardegna. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico, oltre che vento e mareggiate, relativo alle giornate di oggi e domani, giovedì 2 e venerdì 3 novembre, dalle 15:00 di giovedì sino alle 18:00 del 3. In questo arco temporale è previsto: codice giallo di rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

"Un minimo molto profondo di 954 hpa e posizionato sulle Isole britanniche favorisce afflusso di aria polare marittima da Nord-Ovest sull’Europa Centrale e aria tropicale marittima da Sud-Ovest sull’Italia. Sull’area italiana è presente un forte gradiente barico che determina lo sviluppo di venti al suolo di forti intensità - si legge nel comunicato -. A partire dal pomeriggio di oggi (giovedì 2 novembre 2023) e sino al pomeriggio della giornata di domani venerdì 3 novembre 2023 la Sardegna sarà interessata da venti forti da ovest sud-ovest con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle coste nordoccidentali e sui rilievi; raffiche fino a tempesta o tempesta forte sui settori settentrionale e orientale dell’Isola. Sono previste mareggiate sulla costa occidentale, iniziando dal settore nord-occidentale in progressiva estensione al resto della costa del Mar di Sardegna".

La Protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile “restare nelle proprie abitazioni, se ti trovi in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, lim tare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull'evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi”.