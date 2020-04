Un caso di Coronavirus a Maracalagonis

Il Comune: “Era ospite in una struttura sanitaria di assistenza dalla quale è stata trasferita in un ospedale dove, pare, abbia contratto il virus”

Di: Antonio Caria

“Ci è stato comunicato dall’Ats la presenza di un caso di Covid-19 nel nostro comune. La persona in questione, residente nel nostro comune, ma ormai già da tempo era ospite in una struttura sanitaria di assistenza dalla quale è stata trasferita in un ospedale dove, pare, abbia contratto il virus”.

Lo ha annunciato il Comune di Maracalagonis che aggiunge: “Nessun familiare ha visto o ha avuto contatti con questa persona nelle ultime settimane pertanto non vi è nessun rischio di contagio”.