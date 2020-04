Tablet e pc in comodato d’uso gratuito agli studenti dell’Alberghiero “Gramsci” per la didattica a distanza

Le consegne sono iniziate da oggi

Di: Alessandro Congia

A partire da oggi, venerdì 17 aprile all’Istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato verrà avviata la consegna di tablet e pc in comodato d’uso per l’apprendimento a distanza degli studenti per l’emergenza Coronavirus.

La Dirigente scolastica dell’Istituto Alberghiero Gramsci di Monserrato, la professoressa Beatrice Pisu, con una circolare ha comunicato che è stata avviata la prima consegna di 35 tablet e 8 pc in comodato d’uso per gli studenti che frequentano l’istituto, per favorire l’apprendimento a distanza.

I dispositivi verranno consegnati direttamente a casa da un corriere agli studenti meno abbienti e che ne abbiano fatto richiesta, affinché possano proseguire gli studi con il sistema della didattica a distanza, resa necessaria dall’emergenza Covid 19.

L’acquisto dei dispositivi digitali è stato reso possibile dal Miur, grazie ai fondi assegnati alle istituzioni scolastiche per le emergenze educative.

I dispositivi, consegnati agli studenti, previa la compilazione di un questionario da parte delle famiglie, consentiranno l’utilizzo di piattaforme e-learning per l’apprendimento a distanza, che l’istituto ha avviato dall’inizio dell’emergenza.

L’iniziativa inserita dal Governo nel decreto Cura Italia prevede risorse del Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale e sono finalizzate all'acquisto di piattaforme e strumenti digitali da parte delle scuole statali (per 10 milioni di euro), alla messa a disposizione di dispositivi digitali individuali in comodato d'uso per gli studenti meno abbienti (per 70 milioni di euro), alla formazione del personale.

L’iniziativa secondo la Dirigente Scolastica dell’Alberghiero Gramsci è fondamentale “perché consentirà a numerosi studenti, che vivono in diversi paesi, di poter disporre finalmente di un tablet, un computer o della connessione internet per poter seguire le lezioni a distanza”.