Ospite positiva al Coronavirus, un’intera comunità integrata in quarantena

Tamponi a tappeto su ospiti e personale

Di: Antonio Caria

C’è allarme in una comunità integrata di Quartu Sant’Elena dopo che un’ospite è risultata positiva al Coronavirus.

Come sottolineano dal Comune, La signora risultata positiva era rientrata in comunità dopo un ricovero ospedaliero. Prima delle dimissioni il tampone a cui era stata sottoposta aveva dato esito negativo, ma neanche un’ora dopo il rientro in struttura ha accusato un malore ed è stata pertanto riportata in ospedale, con conseguente nuovo tampone, dal quale è emersa la positività al Covid-19.

Una situazione per la quale è stato chiesto con la massima urgenza all’Ats Dipartimento di prevenzione Sud Sardegna di effettuare i tamponi agli altri ospiti e al personale. Alcuni di questi sono già stati effettuati, si attende ora l’esito.

Nel frattempo il Comune, con un’ordinanza, ha disposto la quarantena, con sorveglianza attiva, al personale sanitario preposto e al personale sanitario di Ats, fino al 26 aprile compreso, salvo revoca o integrazione. Tutti coloro che si trovano all’interno dello stabile non possono quindi spostarsi dalla struttura.