Frontale sulla 131 Dcn, coppia finisce in ospedale

L’incidente è avvenuto nel tratto di strada interessato dai lavori

Scontro frontale, nel tardo pomeriggio, sulla Statale 131 Dcn all’altezza del chilometro 54+799: per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale e dei carabinieri di Nuoro, una Volkswagen Golf e una Opel Corsasi sono scontrate frontalmente nel tratto di strada interessato dai lavori in corso.

Due coniugi di Galtellì, che si trovavano a bordo della Golf, sono stati trasferiti al vicino ospedale San Francesco in ambulanza per accertamenti. Gli occupanti la Corsahanno riportato lievi contusioni. Presenti anche gli operai Anas per il ripristino delle condizioni di viabilità. Il traffico è rimasto chiuso per consentire alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi.