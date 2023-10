Trovato con marijuana e cocaina: arrestato 63enne di Tortolì

In un terreno di sua proprietà anche una discarica abusiva

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Lanusei, in collaborazione con lo squadrone Cacciatori di Sardegna, il Nucleo Ispettorato del Lavoro e le unità cinofile hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 63enne di Tortolì.

L'uomo sarebbe stato trovato in possesso di 2,5 kg di marijuana, 11 grammi di cocaina e materiale per il taglio, il peso e il confezionamento dello stupefacente. In un terreno di sua proprietà a Girasole sarebbe inoltre stata scoperta una discarica abusiva.

In seguito ad accertamenti di natura fiscale per anche che il 63enne avrebbe omesso di versare contributi previdenziali pari a 19.273 euro.