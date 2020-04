Nido d’infanzia e Ludoteca Comunale, ecco le attività online

I progetti proseguiranno grazie alla piattaforma Weschool

Di: Antonio Caria

Proseguiranno a distanza le attivitò del Nido d’infanzia e della Ludoteca Comunale ad Alghero. Dopo la chiusura delle strutture, per via delle restrizioni contro la diffusione del Coronavirus, il Comune e il Consorzio Territoriale Network Etico Italia – Soc. Coop. Onlus hanno promosso due progetti, “Nido a Distanza” e “Ludincontro in rete”, che propongono attività e modalità alternative e online per la prosecuzione del servizio.

“La programmazione delle attività – spiega l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris - è rivolta sia ai genitori che ai bambini ed è stilata per ogni sezione, per piccoli, medi e grandi, in base alla fascia d’età, sarà flessibile, rispettando tempi ed esigenze sia dei bimbi, in età compresa tra 3 mesi e 3 anni, sia dei genitori”.

Le iniziative saranno portate avanti grazie alla piattaforma Weschool, dove saranno create le sezioni virtuali per piccoli, medi e grandi, fruibili da tutti i genitori.