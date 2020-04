Quarto caso di Coronavirus a Serramanna

Il Comune: “Le condizioni di salute dei nostri concittadini non destano al momento particolare preoccupazione”

Di: Antonio Caria

Salgono a quattro le persone positive al Coronavirus a Serramanna. Lo annuncia il Comune che precisa: “Si tratta, prevalentemente, di contagi sviluppati nell’ambiente di lavoro o comunque a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa, in sedi collocate al di fuori del territorio serramannese”.

“Le condizioni di salute dei nostri concittadini – specificano – non destano al momento particolare preoccupazione, per cui non è stato ritenuto necessario il ricovero ospedaliero, ma è stata disposta l’osservazione del periodo di quarantena presso il proprio domicilio”.