Gli sciacalli da Coronavirus, l’allarme dell’avvocato Piscitelli: “Diffidate da chi non aiuta ma imbroglia”

Il legale cagliaritano è chiaro: “Solo modalità trasparenti, altrimenti è truffa e sciacallaggio vero e proprio”

Di: Alessandro Congia

Anche in tempi di emergenza sanitaria, Coronavirus, c’è chi s’approfitta dei deboli: “Molte spese solidali organizzate nei supermercati – avverte l’avvocato Gianfranco Piscitelli - sono rimaste giacenti perché nessuno (si pensa per pudore, per vergogna) le ha richieste e verranno affidate alla Caritas per essere distribuite a famiglie bisognose. Al contrario – aggiunge il legale - esistono soggetti che utilizzando i social, i gruppi ecc., richiedono beni per famiglie bisognose in modo insistente e da accertamenti fatti ne fanno incetta e se li gestiscono "privatamente". Questi soggetti sono sciacalli e le competenti Autorità stanno già procedendo ai dovuti accertamenti. Tutti vorremmo spezzare il nostro pane e condividerlo in questo momento ma cerchiamo di sapere con certezza dove va a finire. Diffidate di chi sui social, dopo aver chiesto aiuto, quando vi proponete vi dice di passare in privato su Messenger – conclude l’avvocato Gianfranco Piscitelli - le modalità della solidarietà devono essere trasparenti, non in privato”.