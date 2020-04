Emergenza Covid19. Nasce il Comitato ‘Horeca Alghero’: riunite 100 attività

“Costruire un programma di risposta alla profonda ed epocale crisi che stiamo vivendo”

Di: Redazione Sardegna Live

“Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café) è un termine commerciale che si riferisce al settore dell'accoglienza. È largamente riconosciuta l'associazione di categoria degli albergatori e dei ristoratori del Nord Europa. Si utilizza il termine Ho.Re.Ca per indicare la distribuzione di un prodotto presso hotel, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili, catering. In pratica, il canale Horeca è rappresentato da chi, per professione, somministra alimenti e bevande. La stragrande maggioranza dei soggetti del mondo Horeca sono piccole o micro imprese”.

Così si presenta il Comitato algherese appena nato.

L’obiettivo, come spiegano, è quello di “costruire un programma di risposta alla profonda ed epocale crisi che stiamo vivendo”.

“Ieri – sottolinea il Comitato - si è svolto il primo laboratorio on line dove si è discusso dei progetti da fare insieme, delle azioni immediate da mettere in campo per arginare gli effetti della crisi, dei suggerimenti per le Istituzioni, aiuto reciproco, azioni volte alla solidarietà per chi è più in difficoltà, di riattivare iniziativa di animazione urbana e di promozione delle attività e tanto altro”. “Un progetto che, con l'aiuto della piattaforma EuPuru! (www.eupuru.eu) finanziata dalla Fondazione di Sardegna, si avvale di professionisti nell’ambito della progettazione partecipata, della comunicazione e della ristorazione e soprattutto da tanti imprenditori che non vedono l’ora di rimettersi a lavorare perché “finita l’emergenza, c’è lo sviluppo”, conclude lo stesso Comitato.