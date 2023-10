Mattia e Maximiliano, vittime degli incidenti in Sardegna: una domenica di sangue nelle strade dell'isola

Prima il giovane di Villanova, alle prime luci dell'alba, poi il sottoufficiale della Brigata Sassari, vittima nel pomeriggio: una giornata di lutto in Sardegna

Di: Redazione Sardegna Live

Una domenica di sangue nelle strade della Sardegna. Nelle prime ore del mattino, ieri a perdere la vita è stato Mattia Miscali, 20enne di Villagrande Strisaili, che viaggiava come passeggero a bordo di una Golf schiantatasi sulla ss 125, nella zona industriale fra Tortolì e Lotzorai.

Gravi gli altri quattro ragazzi a bordo dell'auto, di cui uno - 19 anni - verserebbe in condizioni critiche dopo essere stato trasportato al Brotzu in elisoccorso, mentre i tre compagni sono stati ricoverati all'ospedale di Lanusei. Per Mattia è stato fatale l'impatto col guardrail, che ha sbalzato il giovane fuori dall'abitacolo.

Un'altra giovane vita spezzata, un tragedia seguita poche ore più tardi dall'ennesimo drammatico episodio, che stavolta ha visto morire un uomo di 49 anni. Maximiliano Vinchesi, sottoufficiale della Brigata Sassari, era alla guida della propria moto in via Leonardo da Vinci, nel litorale di Quartu, quando nel pomeriggio di ieri si è scontrato con un'utilitaria.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori giunti sul posto. Secondo i primi accertamenti lo scontro sarebbe stato causato da un'invasione di corsia. Per il centauro non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'impatto.