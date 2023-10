Schianto mortale a Quartu: la vittima è un motociclista 49enne di Monserrato

Morto dopo il terribile scontro con un’utilitaria

Di: Redazione Sardegna Live

È un uomo di 49 anni, e non 50 come era stato riferito precedentemente, M. V., di Monserrato, la vittima dell'incidente stradale di questo pomeriggio sul litorale di Quartu Sant'Elena, in via Leonardo Da Vinci.

L'uomo era in sella a una moto che si è scontrata con un'utilitaria che proveniva dalla parte opposta. Secondo i primi accertamenti si sarebbe trattato di un'invasione di corsia.