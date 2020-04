Turismo in Sardegna: stop fino a giugno, blocco assunzioni in 70% hotel

Un vero e proprio shock economico e sociale

Di: Redazione Sardegna Live

Gran parte delle cancellazioni in Sardegna si concentra nei mesi di aprile, maggio e giugno. Un periodo di tempo che vede richieste di annullamento pari quasi al 100%. Un trend che si attenua per il periodo da luglio a ottobre. Sul fronte lavoro anche gli albergatori confermano i numeri emersi dall'ultimo rapporto Aspal: il 72,6% degli imprenditori limiterà le assunzioni, il 55% lo farà in maniera drastica.

Nell'81,2% dei casi la riduzione arriva alle 10 unità lavorative in meno, per il 12% tra gli 11 e i 30 dipendenti in meno e per il 6,6% tra i 30 e i 50 posti di lavoro. E' quanto emerge da un'indagine commissionata da Federalberghi Sardegna, che ha inviato un questionario a 300 operatori turistici isolani del settore alberghiero ed extraalberghiero nel periodo tra il 15 e il 30 marzo.