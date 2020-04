Alghero. Conoci: “A oggi 16 casi di Coronavirus, uno nella Casa di Riposo Villa Sant’Agnese di Fertilia”

7 le persone in quarantena

Di: Antonio Caria

Sono 16 i casi di Coronavirus, uno nella casa di riposo nella Casa di Riposo Villa Sant’Agnese di Fertilia, ad Alghero.

A renderlo noto è stato il Sindaco Mario Conoci. “Sappiamo quanto siano alte le percentuali di criticità nelle strutture per anziani – queste le parole del primo cittadino – e per questo motivo abbiamo dotato prioritariamente tutte le quattro case di riposo di Alghero dei dispositivi di protezione individuale per ospiti e dipendenti. Per quanto riguarda il Centro Anziani comunale, abbiamo fin dall’inizio rafforzato le misure, ma nonostante la “blindatura” siamo consci che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Sono in via di esecuzione, nel frattempo, i tamponi che abbiamo chiesto per tutte le strutture, unitamente ad un controllo serrato sulla situazione da parte dell’Autorità sanitaria”.

Sono 7 le persone in quarantena obbligatori. Proseguono i controlli della Polizia locale, Guardia Finanza, Carabinieri e Polizia per il rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19.

Per quanto riguarda le mascherine, il promo cittadino ha sottolineato come “Al netto della volontà di creare polemiche di questi giorni, continua la distribuzione delle mascherine in tutta la città. La distribuzione si sta effettuando compatibilmente con le esigue scorte in possesso dell’Amministrazione e con le modalità di consegna presso i supermercati, le farmacie, gli uffici postali. Grazie ai volontari che quotidianamente stanno operando in città e nelle borgate, si stanno consegnando i dispositivi a chi ne è sprovvisto”.