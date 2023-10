Due appartamenti in fiamme a Tortolì: uomo intossicato dal fumo salvato dai Vigili del Fuoco

In corso le indagini della Polizia per stabilire le cause dell’incendio

Di: Alessandra Leo

Serata di fuoco quella trascorsa ieri a Tortolì, dove sono divampati due incendi in altrettanti appartamenti.

Il primo intorno alle ore 20:00 in via Generale Toxiri, dove i Vigili del Fuoco hanno operato con l’ausilio di un’autobotte e di una campagnola modulo. Il personale, intervenuto tempestivamente, ha messo in sicurezza il vano sottoscala interessato dalle fiamme. Presente sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Tortolì.

Il secondo incendio è divampato alle 21:20 in via Seminario, dove la squadra VVF del locale distaccamento è intervenuta con un’ autopompa serbatoio e una campagnola modulo. Le fiamme hanno in questo caso coinvolto un locale adibito a magazzino. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, alla messa in sicurezza del locale e all’eroico salvataggio del proprietario della abitazione che, intento a spegnere le fiamme, ha inalato del fumo. Preso in cura dagli operatori del 118, l’uomo è stato accompagnato all'ospedale di Lanusei per accertamenti.

Sul posto, oltre i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118, era presente il personale della Polizia di Stato del commissariato di Tortolì .Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.