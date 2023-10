Oristano: in fiamme la batteria di un impianto fotovoltaico

Paura in un'abitazione, sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Alle ore 10:45 di oggi, 28 ottobre, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una chiamata di soccorso a seguito di un incendio batterie di un impianto fotovoltaico a servizio di un’abitazione privata.

Sul posto, una squadra del 115 ha provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell'intero impianto fotovoltaico mediante il distacco degli accumulatori andati in fiamme, ubicati in un vano tecnico.

Nessuna persona è rimasta ferita nell’incendio. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Locale di Oristano per quanto di propria competenza.