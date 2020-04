Radja Nainggolan tra l’esercito dei volontari Caritas Diocesana alla Fiera a fare del bene: il bellissimo gesto del Ninja

Una quarantina di persone gestiscono ogni giorno lo smistamento dei generi di prima necessità per le famiglie bisognose

Di: Alessandro Congia

Cosa ci fa il Ninja, con guanti e mascherina, insieme ai volontari della Caritas Diocesana, “capitanati” da don Marco Lai alla Fiera? Semplice, lui, umile e dal cuore buono, non ha esitato ad aiutare chi ha bisogno, affiancando lo staff solidale che gestisce ogni giorno tutte le attività di distribuzione a domicilio di viveri e alimenti per chi non ha di che mangiare.

Le foto di Tore Cao, con Alessandro Cao (Caritas), lo ritraggono impegnato nella gestione delle consegne della spesa alimentare che una quarantina di volontari stanno gestendo all’interno della Fiera di Cagliari, in viale Diaz: tra i padiglioni, diventati centro di smistamento dei dpi della Protezione Civile, come è noto, c’è un esercito di volontari che si sta adoperando per non far mancare nulla a chi ha bisogno, alle tante famiglie povere della città.

Il mondo del calcio idem: fermi per via del Coronavirus, non fanno mancare il loro contributo. A Radja Nainggolan, noto anche in passato per altre iniziative solidali e moglie di Claudia (anche lei accesa sostenitrice di tante bellissime azioni di altruismo e solidarietà), gli è stato chiesto semplicemente così: “Ce la dai una mano per aiutare le famiglie che hanno bisogno?”.

La risposta, senza troppo tergiversare, è stata affermativa. Detto, fatto: assieme alle anime buone che ‘movimentano’ cibo e generi di prima necessità, anche il “mondo della notte, come Nicola Schintu, titolare di un noto locale della movida cagliaritana, Alessandro Masala, pr. Insieme per un nobile gesto: aiutare chi soffre, anche questa è l’altra faccia del Coronavirus, di chi non s’arrende e combatte.