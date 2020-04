Nuovi cuccioli nati al Canile ai tempi del Coronavirus: ‘viaggio’ tra le cucce degli amici a 4 zampe. VIDEO

Attività che proseguono a ‘porte chiuse’ per l’emergenza del Covid-19: fortunatamente c’è chi continua a chiedere di adottare un cucciolo

Di: Alessandro Congia

Al Canile di Cagliari proseguono le attività a porte chiuse - causa emergenza CoronaVirus – ma c’è chi per fortuna continua a chieder spesso di poter adottare un piccolo-grande cucciolo. Le attenzioni dell’uomo se rivolte ai più deboli, fanno l’umanità più umana e più sensibile all’ascolto e all’azione. Del resto chi volesse adottare i nuovi nati, potrà rivolgersi al personale del Canile comunale e pazientare per la fase post emergenza. Ed ecco uno spaccato sulle attività con una telecamera che ha spaziato tra le cucce dei nostri amici a 4zampe.

L’assessore comunale alla Cultura, Verde Pubblico, Paola Piroddi, con delega anche alle Politiche per il Benessere degli Animali, precisa: “Ogni giorno, costantemente – dice – gli operatori e tutto il personale competente è operativo nella struttura lavorando in tutta sicurezza per via dell’emergenza del virus, accudendo con grande amore gli ospiti a 4 zampe di via Brenta. Non solo – ha aggiunto l’assessore Piroddi – in città ci siamo mossi da subito per aiutare, contribuire, sfamare tutte le colonie feline dislocate nei parchi e in altri angoli del centro abitato, affinchè le gattare, i volontari, potessero garantire la costante cura dei mici”.

VIDEO