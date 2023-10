Ligabue: “Capodanno ad Alghero per recuperare il tempo perduto con gli amici della Sardegna”

L’artista reggiano sarà infatti il grande protagonista dell'ultima notte algherese, ultimo di una serie di artisti che nel mese di dicembre animeranno la città del corallo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Luciano Ligabue

“Agli amici della Sardegna voglio dire che so che non veniamo da un bel po’ di tempo a fare concerti nella vostra regione e che so quanto vi tocca sbattervi per raggiungerci in altre zone d’Italia. Per questi motivi ho deciso di accettare al volo quando mi hanno fatto la proposta di fare il Capodanno ad Alghero. Il concerto sarà un modo non solo per festeggiare ma anche per recuperare un po’ di tempo perduto. Ci vediamo a Capodanno ad Alghero!” A parlare, in una diretta della propria pagina Facebook, Luciano Ligabue.

Un doppio concerto, il 29 dicembre, vedrà ospite Tedua, uno degli artisti più importanti della scena urban nazionale, anticipato sul palco da Anna, volto femminile fra i più amati dalle nuove generazioni. Lo spettacolo continua il 30 dicembre, un tuffo nel passato con la dance anni '90, che ancora oggi fa ballare migliaia di persone.

Il grande finale porta il nome di Luciano Ligabue, che con una carriera ultra-trentennale e un nuovo disco di inediti ("Dedicato a noi") farà "urlare contro il cielo" il pubblico di Alghero nella notte più attesa dell'anno.

Il programma completo degli eventi, che racchiude un mese e più di spettacoli e manifestazioni, sarà presentato ufficialmente in conferenza stampa il prossimo venerdì 10 novembre.