Terzo caso di Coronavirus a Serramanna

Ad annunciarlo il Comune

Di: Antonio Caria

SSalgono a tre i casi di Coronavirus a Serramanna. Lo sottolinea, in una nota, il Comune che rimarca come "Le condizioni di salute dei nostri concittadini non destano particolare preoccupazione, per cui non è stato necessario il ricovero ospedaliero, ma è stata disposta l'osservazione del periodo di quarantena presso il proprio domicilio".