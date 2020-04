Dal Comune materiale scolastico per bambini

Budroni: "Un piccolo gesto fatto con il cuore"

Di: Antonio Caria

"Un piccolo gesto fatto con il cuore".

A pronuciare queste parole è stato il Sindaco di Tissi, Gianmaria Budroni, che ha deciso di regalare ai bambini, in questo periodo lontani dalla scuole per via delle restrizioni contro la diffusione del Coronavirus, un quadernone e una scatola di pastelli per coloro che frequentano la scuola dell'infanzia.