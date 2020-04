Coronavirus. Aggiornamento dati in Sardegna: sono 1161 i casi positivi, 23 in più

83 i morti, tre in più

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 1.161 i casi di positività al virus Sars Cov-2 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza, 23 in più rispetto all’ultimo bollettino. È quanto rilevato dall'Unità di crisi regionale nell'ultimo aggiornamento.

Sono 133 le persone in ospedale (5 in meno): di questi 107 ricoverati con sintomi e 26 in terapia intensiva. 737 le persone in isolamento domiciliare.

I guariti sono saliti a 208, mentre i morti sono 83.

I tamponi effettuati sono 12.395.

La suddivisione territoriale vede 14 casi in più a Sassari che conta oggi 763 casi, 6 in più in città Metropolitana di Cagliari oggi a 207 casi e 3 a Oristano che passa a 38. Fermi a 86 il Sud Sardegna e da ormai una settimana Nuoro con 67 casi.

La situazione in Italia. Salgono a 21.645 i morti dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati comunicati dalla Protezione civile, hanno perso la vita altre 578 persone.

I casi attualmente positivi sono 105.418, con un aumento di 1.127 unità rispetto a ieri. Diminuisce il numero delle persone ricoverate con sintomi (368 in meno rispetto a ieri per un totale di 27.643) e quelle in terapia intensiva (-107 per un totale di 3.079).

74.696 sono le persone in isolamento domiciliare. I guariti sono in tutto 38.092, di cui 962 nelle ultime 24 ore. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 165.155.

In tutto, sono stati eseguiti 1.117.404 tamponi.