Imprese culturali e creative sarde. Caddeo (Progressisti): “Stanziare risorse strordinarie”

La Consigliera regionale presente una proposta di legge

Di: Antonio Caria

Misure urgenti e straordinarie per supportare e salvaguardare l'occupazione e i lavoratori nel sistema delle imprese culturali e creative in Sardegna per 16,4 milioni di euro è, in sintesi, l’obiettivo della proposta di legge presentata dai Consiglieri regionali dei Progressisti, prima firmataria Laura Caddeo.

“Tra le misure per far fronte a questo grave stato di crisi, scongiurare il fallimento di istituzioni e imprese già strutturalmente fragili, sostenere l’auspicata fase di ripresa delle attività non appena si sarà ristabilita la normalità, occorre prevedere l’adozione di specifici provvedimenti e misure in favore delle imprese culturali e creative, delle cooperative, delle associazioni e di tutti gli operatori del settore”’, ha sottolineato la Caddeo.

“La chiusura dei teatri, dei cinema, di tutti i luoghi e delle attività di spettacolo – a suo modo di vedere – ha determinato una gravissima crisi di tutto il comparto. Abbiamo ritenuto indispensabile proporre misure straordinarie di sostegno alle imprese e ai lavoratori esclusi dal Cura Italia, strumenti finanziari per favorire l'accesso al credito per le micro, piccole e medie imprese, le cooperative e le associazioni della cultura, dell’arte, dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo della Sardegna, l’istituzione di un Fondo regionale per le emergenze, aiuti straordinari per l'attivazione di percorsi di formazione continua e disposizioni straordinarie e procedure di emergenza per l’erogazione dei contributi.”

“Condividiamo la prospettiva illustrata ieri dal Ministro Franceschini alla Commissione Cultura della Camera – ha concluso – per superare questa emergenza occorrono regole meno stringenti e risorse straordinarie”.