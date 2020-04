Al San Martino una tenda per prelievi e screening

Arrivati anche i nuovi termometri a raggi infrarossi

Di: Antonio Caria

Da oggi, all’esterno dell’ospedale San Martino di Oristano, più precisamente nel piazzale adiacente all'ingresso posteriore, ci sarà una tenda, messa a disposizione dalla società cooperativa Agricola Campidanese e da “L'Orto di Eleonora”, che funzionerà come sala prelievi da campo.

L’obiettivo è quello di ripristinare l'attività del Laboratorio Analisi non urgente su prenotazione, e di farlo in condizioni di sicurezza, evitando che gli utenti entrino in ospedale.

Inoltre sarà utilizzata anche per il screening su tutto il personale sanitario, sia ospedaliero che territoriale, grazie al quale potranno essere rilevate eventuali positività al Covid-19.

Infine, nei prossimi giorni, entreranno in funzione anche i nuovi termometri a raggi infrarossi che permetteranno di presidiare gli ingressi di ospedali e poliambulatori ed effettuare qui un ulteriore filtro su tutti i pazienti, dipendenti e visitatori che si recano, ogni giorno, nelle strutture sanitarie.

Chi avrà una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi sarà rimandati a casa e sarà compilata una scheda a loro carico, che verrà inviata al medico di medicina generale.