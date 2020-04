Il Coronavirus non ferma i corsi di lingua e cultura sarda

Al via domani, via Skype, le lezioni del Bellieni

Di: Antonio Caria

Partiranno domani alle 16.00, via Skype, le lezioni di lingua e cultura sarda promosse in collaborazione lo sportello linguistico della Rete metropolitana di Sassari, l'Istituto Camillo Bellieni e la Regione Sardegna nell’ambito del progetto “Ajò vi semmu”.

Gli interessati e gli iscritti possono collegarsi nei giorni e negli orari indicati attraverso il link https://join.skype.com/lLuzHrcGyCGy

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'operatrice dello sportello linguistico alla mail ajovisemmu.isthintini@gmail.com e al numero 3285814227. Per chiarimenti sull'utilizzo della piattaforma Skype verrà fornita, su richiesta, una miniguida con le azioni da compiere per poter accedere alle lezioni.

Le prossime lezioni si terranno il 23 e 30 aprile, 7, 14 e 21 maggio sempre dalle 16 alle 18.30.