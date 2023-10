Dalla Giunta oltre 40 milioni per l'accesso al credito. Lai: "Creare un sistema di finanza inclusiva"

Di: Redazione Sardegna Live

Oltre 40 milioni di euro per il sostegno all’accesso al credito e alle garanzie, di cui 18.844.500 per il microcredito, 15.538.760 al Fondo sviluppo cooperativistico e 6.147.200 al Fondo al Social Impact Investing. Lo ha deciso la Giunta regionale, nell’ultima seduta, su proposta dell’Assessore del Lavoro, Ada Lai.

“L’accesso al credito - afferma Lai - è uno degli elementi più critici che limitano la nostra imprenditoria, con un forte impatto sulla capacità di resilienza del sistema produttivo e sull’occupazione. Le guerre in corso, l’aumento dell’inflazione e il caro energia stanno frenando ulteriormente l’economia sia a livello nazionale che locale”.

“Grazie alla programmazione europea dei fondi FSE+ Sardegna 2021-2027 al servizio della dignità, sottolinea l’assessore - abbiamo a disposizione una dotazione finanziaria ingente per mettere in campo una serie di strumenti per il sostegno all’accesso al credito delle cooperative, degli autonomi e favorire l’autoimpiego. La Regione intende creare un sistema di finanza inclusiva che risponda alle esigenze delle piccole e medie imprese”.