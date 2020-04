Coronavirus. Donazioni di dpi per i centri trapianti di organi dell’ospedale Brotzu

Donazioni sono arrivate anche dalla Spagna

Di: Redazione Sardegna Live

Sono sempre più le persone di buon cuore che donano dispositivi agli ospedali. Sono diverse le donazioni fatte alla Prometeo Aitf per i Centri trapianti di organi dell'ospedale Brotzu di Cagliari da parte di tanti trapiantati e familiari, ma anche di famiglie di donatori, due associazioni di volontariato, familiari di pazienti in lista per un trapianto. Donazioni sono arrivate anche dalla Spagna.