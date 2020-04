Nuova vittima del coronavirus: è un medico sassarese

Storico chirurgo del Policlinico, aveva contratto il virus operando un paziente risultato positivo

Di: Redazione Sardegna Live

E' morto lo storico chirurgo del Policlinico sassarese Marco Spissu.

Il medico era stato contagiato dal coronavirus ai primi di marzo dopo aver operato un paziente risultato poi positivo.

Le condizioni di Spissu si erano via via aggravate ed era stato trasferito nel reparto di terapia intensiva delle cliniche in viale san Pietro.