Alghero si prepara alla ripresa economica: costituita un’unità operativa tecnica

“La soluzione può arrivare solo con il contributo di tutti"

Di: Redazione Sardegna Live

La situazione sanitaria ad Alghero è sotto controllo, come riferito dal sindaco Mario Conoci. Quindici i casi positivi tenuti in stretta osservazione, 9 le persone guarite e il pronto soccorso funziona regolarmente. C’è quindi da preparare la ripresa economica: le aziende, le famiglie, gli operatori stagionali, le partite iva sono tutti stati messi in ginocchio dall’emergenza coronavirus.

Serve liquidità e serve subito.

“Nessuno ha la soluzione in tasca”, ha detto il primo cittadino in conferenza, convocata questa mattina per comunicare alla stampa circa la nascita di un’unità operativa tecnica che ha l’obiettivo di produrre un documento, nel giro di un mese, che dia indicazione su come superare la crisi economica.

“La soluzione può arrivare solo con il contributo di tutti – ha sottolineato il primo cittadino -. È fondamentale raccogliere idee, proposte e gli studi di tutti. Questo è un gruppo di lavoro che racchiude Camera di commercio, Università, Diocesi, Porto Conte Ricerche, Grimaldi Sardegna, Sogeaal, Fondazione Alghero e Parco di Porto Conte. Insieme devono elaborare una proposta che dia speranza per il futuro. Proviamo a superare questa prova straordinaria con tutte le competenze”.

“Si tratta di un’unità di crisi a costo zero, alla collettività non costerà nulla”, ha voluto precisare il sindaco. “I bilanci comunali si preparano a una carastia – ha detto -. Ma c’è una necessità, quella di agire in tempi rapidissimi.

Il gruppo sarà coordinato dal punto di vista tecnico e organizzativo dal dottor Mariano Mariani, direttore del parco di Porto Conte: “E’ un onore e un onore e anche una responsabilità che il sindaco ha voluto affidarmi - ha affermato Mariani. Ci troviamo di fronte a un’esigenza drammatica di brevissimo peridio e dobbiamo cercare di supportare l’amministrazione in scelte immediate. Il primo compito di questo comitato deve essere quello di supportare l’amministrazione nel predisporre e attuare quanto di più adeguato si può fare per contenere la crisi economica dettata dall’emergenza coronavirus. E bisogna farlo subito. Le istituzioni devono sostenere il sistema economico produttivo e favorire alcuni processi legati al mantenimento in stato di salute del sistema economico produttivo. In particolare, il tema per le imprese è quello della liquidità e per i cittadini è avere risorse immediatamente disponibili”.

“La politica fiscale dell’amministrazione comunale - ha aggiunto il direttore del Parco - può essere orientata alla soluzione di problematiche di politica economica, quindi io credo che possa che ci possano essere le condizioni nel breve per dare suggerimenti molto preziosi. Inoltre, questa straordinaria situazione può essere l’occasione per ripensare il modello di sviluppo di questo territorio".