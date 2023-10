Chi animerà il Capodanno ad Alghero? C'è il nome

Alghero si prepara per il "Cap D’Any" 2023/2024. Ma chi sarà il cantante protagonista del concertone di fine anno? Ecco le prime indiscrezioni

Di: Redazione Sardegna Live

La città di Alghero sarà il palcoscenico, anche quest'anno, del concertone di fine anno , per salutare il 2023 e dare il dare il benvenuto al 2024. Ma chi sarà il cantante protagonista di questo grande evento? Ecco le prime indiscrezioni.

Negli ultimi giorni sono girate voci sempre più insistenti secondo le quali ad animare il Capodanno algherese sarà Ligabue .

L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve , nel frattempo il sindaco Mario Conoci ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post in cui invita cittadini (e non solo) a tenersi liberi per il " Cap D'Any " e tra i commenti degli utenti il ​​primo nome a esser stato chiamato in causa è stato proprio quello dell'artista Luciano Ligabue.

Il Capodanno algherese 2022/2023 aveva visto la partecipazione di Lazza, che si era esibito il 30 dicembre e Max Pezzali, che aveva accompagnato con la sua musica la notte del 31.

È UFFICIALE: LUCIANO LIGABUE SARÀ IL GRANDE PROTAGONISTA DEL CAPODANNO ALGHERESE