Nuovo caso di Coronavirus a San Sperate

Sale a 7 il numero delle persone positive

Di: Antonio Caria

C'è un nuovo caso di Coronavirus a San Sperate. L'annuncio arriva direttamente dal Sindaco Enrico Collu.

Sono attualmente 7 le persone positive, di cui 1 è ricoverata in ospedale, specifica il primo cittadino, "In condizioni stabili. Tutti gli altri sono in domicilio e stanno bene".