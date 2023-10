Un'altra discarica a Cagliari, a pochi passi dalla spiaggia: la denuncia di Valerio Piga

"Un luogo meraviglioso, con un panorama mozzafiato, rovinato da questa discarica" è il commento di Valerio Piga, di difensori della natura

Di: Redazione Sardegna Live

"Si trova sotto la Sella del Diavolo, in coincidenza con lo spiazzo dei parcheggi di Marina Piccola, a pochi passi dalla spiaggia del Poetto. Un luogo meraviglioso, con un panorama mozzafiato, rovinato da questa discarica che da mesi viene riempita da rifiuti di ogni genere": ancora spazzatura, questa volta vicino al mare di Cagliari, denuncia Valerio Piga, di difensori della natura.

"Addirittura ci sono anche due auto abbandonate, oltre che grandi buste con ogni tipo di materiale, inerti, sanitari, vetro, plastica e tanti altri rifiuti inquinanti. Un ennesimo appello alle autorità competenti che possano immediatamente intervenire per porre fine a questo scempio ambientale. Possibile che la zona non si possa dotare di qualche telecamera in modo che questi incivili vengano scoperti e multati? Mi dispiace farlo presente, ma negli ultimi anni pochi controlli e pochi interventi sono stati fatti dall'amministrazione comunale per contrastare questa piaga che sta attanagliando la nostra splendida città", conclude Piga.