Schianto su scogli La Maddalena con 2 morti: inchiesta archiviata

A Tempio Pausania il caso è chiuso senza contestazioni penali

Di: Redazione Sardegna Live

Archiviata l’inchiesta per il tragico incidente avvenuto il 6 dicembre 2022 sulle coste dell’isola La Maddalena. Il pubblico ministero di Tempio Pausania, infatti, ha presentato una richiesta di archiviazione per la vicenda dello schianto di un motoscafo contro gli scogli dell'Isola delle bisce, in cui persero la vita Tommy Di Chello, titolare di un'impresa di giardinaggio a Golfo Aranci, e Giacomo Bot, di Napoli. A riportare la notizia il quotidiano L’unione Sarda.

I FATTI - I due si trovavano a bordo dell'imbarcazione Fisherman in compagnia di due amici, Carlo Nieddu di Golfo Aranci e Remo Bruno, di origini campane, rimasti feriti dallo scontro, e stavano facendo rientro verso il porto di Golfo Aranci dopo una battuta di pesca in Corsica. Dalle indagini condotte dalla Guardia Costiera di La Maddalena sembrerebbe che alla guida dell'imbarcazione ci fosse Bot che non avrebbe visto gli scogli nei pressi dell'isola delle bisce, andandoci a finire sopra; l'impatto fu violentissimo e i quattro amici vennero sbalzati in mare.

Le due vittime, tra cui lo stesso Bot, morirono sul colpo. Inutili furono i tentativi di rianimare lui e Tommy Di Chello, mentre Carlo Nieddu e Remo Brumo riportarono ferite gravi e vennero ricoverati in stato di choc.

La Procura di Tempio Pausania sequestrò il motoscafo che presentava una grossa lacerazione nella chiglia e aprì un fascicolo d'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'incidente.