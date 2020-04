Auto in fiamme, conducente riesce a salvarsi

L'incidente ieri in zona S'Isca

Di: Redazione Sardegna Live

Momenti di paura ieri a Terralba per un'anziano che ha visto l'auto a bordo della quale si trovava prendere fuoco. L'incendio si è propagato dal motore quando erano circa le 21. L'uomo ha provato a mettere in moto la vettura in zona S'Isca quando, dopo vari tentativi, dal motore si è sprigionata una fiammata.

L'anziano è riuscito fortunatamente a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. Alcuni residenti hanno soccorso il malcapitato contenendo le fiamme prima dell'intervento dei vigili del fuoco di Oristano. Niente da fare per l'auto, l'anziano non ha riportato ferite.