Donazione di sangue, ecco gli appuntamenti di aprile

L’appello: “Il Coronavirus infatti non può fermare la raccolta: la vita di troppe persone dipende da tutti noi donatori”

Di: Antonio Caria

Va avanti la raccolta di sangue a Quartu Sant’Elena. “Il Coronavirus infatti non può fermare la raccolta: la vita di troppe persone dipende da tutti noi donatori”, questo l’appello lanciato dall’Amministrazione comunale di Quartu Sant’Elena, da Ats Sardegna Assl Cagliari Distretto Quartu-Parteolla Uot Raccolta Sangue, e l’Avis Comunale.

“Dopo gli ottimi riscontri in occasione dei primi esperimenti collaborativi abbiamo messo le basi per una serie di appuntamenti fissi dopo Pasqua nella struttura di via Bizet – ha dichiarato il Sindaco Stefano Delunas -. Non dobbiamo dimenticarci mai che in Sardegna abbiamo tantissimi amici, fratelli e sorelle talassemici che ogni giorno necessitano di trasfusioni per vivere”.

lunedì 20 e lunedì 27, in via Turati 4/C (nuova location al posto di quelle precedentemente comunicate), sempre dalle 8.30 alle 12.30 sarà possibile donare il sangue.

Il Centro Raccolta Assl di via Turati 4c è comunque aperto tutti i martedì e giovedì dalle 8.00 alle 12.00, e su prenotazione, telefonando ai numeri al 070 6097324 - 070 6097327, anche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì. È prevista l’accoglienza di un donatore ogni mezz’ora, quindi a partire dalle 8.00 e sino alle 11.30.

“Unico e vero farmaco salvavita, il sangue non si può prendere tramite prescrizione medica con una ricetta in farmacia ma solo ed esclusivamente donandolo. Donare il sangue è sicuro, in questo periodo lo è ancora di più: infatti non ci sono evidenze scientifiche che dimostrino la trasmissione del Coronavirus attraverso le trasfusioni di sangue ed emocomponenti”, ha aggiunto il presidente dell’Avis Comunale Quartu Sant’Elena Ignazio Santoru.

“Quartu in questo periodo ha dato prova di grandissimo senso di solidarietà. Sarebbe bello che quella stessa sensibilità venisse espressa anche in questo modo. Perché donare è altrettanto importante – ha sottolineato l’Assessora ai Servizi Sociali Martina Cambarau -. A tal proposito ricordo che nonostante tutte le limitazioni più volte sottolineate dalle autorità, è consentito recarsi a donare, portando con sé l’indispensabile autocertificazione, in quanto la motivazione rientra tra quelle di ‘assoluta urgenza’”.