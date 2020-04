Partite Iva. Il Comune eroga un sussidio di 500 euro

Dui: “Il nostro è un piccolo gesto che però vuole significare che per noi loro sono importanti”

Di: Antonio Caria

Un sussidio di 500 euro è la somma che il Comune di Ardara ha deciso di destinare alle Partite Iva locali.

Come spiega il Sindaco Francesco Dui, “Lo abbiamo fatto convintamente con fondi del nostro bilancio perché nessuno deve restare indietro. Il settore delle Partite Iva, in particolar modo quello della micro-impresa, è uno dei settori trainanti della nostra economia”.

“Un settore – conclude il primo cittadino – dove non esistono ferie, malattia, orari e diritti. Esiste, però, tanta burocrazia e tante tasse. Il nostro è un piccolo gesto, come tanti altri in programma per altre categorie, che però vuole significare che per noi loro sono importanti”.