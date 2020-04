Va in campagna per abbandonare cuccioli di cane malnutriti: denunciato un 68enne

Il pensionato è stato sanzionato anche sanzionato per non aver rispettato le disposizioni anti Covid-19.

Di: Redazione Sardegna Live

Ha messo i cuccioli dentro un secchio di plastica, l’ha caricato nel portabagagli ed è partito verso la campagna. Ieri, nel giorno di Pasquetta, un 68enne di Tertenia è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Jerzu. I militari insospettiti per la mancanza di valide giustificazioni hanno perquisito l’auto facendo la macabra scoperta: quattro cuccioli di cane deperiti e sofferenti tenuti all’interno del secchio.

I carabinieri hanno quindi allertato un’associazione di volontariato di Lanusei e i cuccioli, dopo una breve visita veterinaria, sono stati portati al canile di Tortolì. L’uomo invece è stato denunciato per il reato di maltrattamento di animali e sanzionato per essersi allontanato da casa senza validi motivi non rispettando le disposizioni anti Covid-19.