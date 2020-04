Ripulita la discarica a cielo aperto di via Vasco De Gama

Il consigliere: “La colpa è dei “caddozzoni”, scatteranno le sanzioni”

Di: Redazione Sardegna Live

Ripulita la discarica a cielo aperto di via Vasco De Gama a Cagliari. A darne notizia è Marcello Polastri consigliere comunale di Sardegna Forte, alla guida della Commissione Politiche per la Sicurezza. “Ieri – ha detto Polastri - è stata ripulita dall’assessorato Igiene del suolo, la discarica di via Vasco De Gama nella quale abbondavano centinaia di sacchetti di spazzatura putrescente.

Infatti c’è chi nonostante i divieti sta continuando a sporcare la città, tutto questo è vergognoso – e non si dica stavolta che la colpa è del Comune di Cagliari che non pulisce”. Secondo il consigliere la responsabilità è “Dei “caddozzoni” che di questo passo verranno multati con conseguenze non indifferenti. Capisco tutto ma non la perseveranza di pochi che deturpano la città, rendendo l’aria irrespirabile”.