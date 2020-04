Iniziata la distribuzione delle mascherine

Il Comune: “Saprà superare questa emergenza”

Di: Antonio Caria

È iniziata a Gavoi la distribuzione delle mascherine chirurgiche. Sono 2mila 450 arrivate dalla Protezione Civile Regionale.

Come specificano dal Comune, si è iniziata Dagli operatori della sanità e dell'assistenza e passa per i lavoratori dei servizi essenziali a contatto con il pubblico e per le associazioni di volontariato in servizio sul territorio. Abbiamo così raggiunto gli operatori della Casa della Salute, i medici condotti, la Cooperativa Sociale Futura che si occupa della assistenza domiciliare, le associazioni di volontariato sanitario (Avos), di protezione civile e sicurezza (Compagnia Barracellare e Prociv), i negozi aperti, i laboratori alimentari, i servizi essenziali a contatto con il pubblico, i dipendenti comunali, i membri dello stesso Coc”.

Saranno interessati dalla distribuzione dagli operatori dell'assistenza familiare “Che seguono persone anziane, ammalati e vulnerabili del paese con piani personalizzati 162 e altri progetti così da tutelare al massimo soprattutto le persone più deboli e i lavoratori più esposti”.

Attendiamo, inoltre, una nuova fornitura acquistata attraverso la quale cercheremo di far sentire ancora più protetta la comunità. Stiamo a casa il più possibile soprattutto per rispetto di chi è più fragile, di chi deve per forza uscire e quindi essere esposto a causa del suo lavoro. Con responsabilità, consapevolezza e solidarietà Gavoi saprà superare questa emergenza”.