5mila mascherine per le frazioni di Oristano

La distribuzione partirà domani

Di: Antonio Caria

Inizierà domani la distribuzione di 5mila mascherine ai 2mila 500 nuclei familiari che abitano nelle frazioni di Oristano

“Sulla base dei quantitativi a disposizione del Comune stiamo cercando di soddisfare le esigenze della popolazione – ha dichiarato il Sindaco Andrea Lutzu -. Le scorte sono limitate e nella distribuzione dobbiamo procedere per gradi. Abbiamo iniziato con i soggetti più esposti al rischio: medici, associazioni di volontariato di protezione civile, farmacie, agenti di polizia locale, supermercati, personale comunale, anziani e soggetti fragili. Abbiamo consegnato 10 mila mascherine e adesso iniziamo la distribuzione nelle frazioni dove ogni giorno un addetto ne consegnerà due a nucleo familiare”.

“Proprio in considerazione della insufficiente disponibilità di dispositivi di protezione rivolgiamo a tutti una forte raccomandazione: chi è già in possesso di mascherine le utilizzi, non ritiri quelle disponibili presso le sedi delle ex circoscrizioni, ma le lasci a chi non ne ha – ha aggiunto il primo cittadino Lutzu -. In attesa che il fabbisogno di tutta la popolazione possa essere soddisfatto completamente, occorre buonsenso da parte di tutti e la raccomandazione è doverosa. Un altro invito va rivolto a chi le ritirerà: utilizzatele con parsimonia. Ci rendiamo conto che due mascherine a famiglia non sono tante, ma al momento è quanto si può fare”.

“Nei prossimi giorni partirà la distribuzione anche in città attraverso un sistema di prenotazione telefonica e consegna a domicilio”, ha concluso Lutzu.

Ecco il calendario: Massama (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 10.00), Nuraxinieddu (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00), Donigala (dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.00) Silì (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00) e Torre Grande (dal lunedì al venerdì dalle 12.15 alle 14.00)

Nelle borgate di San Quirico e Pardu Accas la distribuzione sarà a domicilio cura degli operai del cantiere comunale.